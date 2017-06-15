Путин выразил готовность предоставить убежище в РФ экс-главе ФБР Коми

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Москва, 15 июня. Владимир Путин сравнил экс-главу ФБР Джеймса Коми со Сноуденом и выразил готовность предоставить ему убежище в РФ. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопрос о показаниях экс-главы ФБР Джеймса Коми о якобы «вмешательстве» России в американские выборы.

«Он записал разговор с президентом США Дональдом Трампом и передал через своего друга в СМИ. Это звучит странно. А чем директор ФБР тогда отличается от господина Сноудена? Тогда он не руководитель спецслужбы, а правозащитник. Кстати, если будут преследования, то мы и ему готовы предоставить политическое убежище», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что у России есть свое мнение, которое она открыто высказывает, но не ведет при этом никакой «подпольной деятельности».