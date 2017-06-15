Сирия: как Иран выкупил у ИГИЛ поле Арак под Пальмирой

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В Сирии проправительственные силы освободили район села Арак и ключевые нефтяные месторождения к востоку от Пальмиры. А в деле освобождения Арака выясняются важные детали: похоже, проиранские союзники Сирии, по сути, «купили» победу над ИГ** и заняли выгодный район без потерь.

Камень преткновения

Населенный пункт Арак и окружающие его нефтяные поля к востоку от Пальмиры долгое время оставались под контролем террористов «Исламского государства»**. На протяжении трех последних месяцев Арак был основным связующим звеном для террористов ИГИЛ**. Несмотря на все попытки союзных Дамаску сил, в том числе Сил национальной обороны Сирии, отрядов ливанской группировки «Хезболла» и союзных отрядов афганских шиитов «Лива Фатимийюн» («Бригада Фатимидов»), террористы ИГ не оставляли Арак.

Развязка боев под Араком наступила вечером 13 июня. По сообщениям Минобороны Сирии, освобожден весь район Арака. Это «треугольник» развязки, само село Арак, нефтяные поля и прилегающие высоты. На следующие день оборона террористов ИГ обрушилась. Союзные правительству Сирии силы установили контроль над станцией нефтеперекачки Т3, заказником Талила и стратегическим перекрестком к юго-востоку от Пальмиры.

إحكام السيطرة على منطقة ومثلث أرك في ريف تدمر https://t.co/Jt3Ue1Cmhb pic.twitter.com/5gsX30KMBm — وزارة الدفاع السورية (@mod_gov_sy) June 14, 2017

По сообщению МО Сирии, теперь проправительственные силы Сирии готовятся начать продвижение на северо-восток Сирии — в сторону Ас-Сухна. Ас-Сухна — последний оплот ИГ в провинции Хомс и ворота в провинцию Дейр-эз-Зор. А вот сами обстоятельства освобождения Арака в контексте трехмесячной обороны ИГ выглядят весьма сомнительно.

У Ирана свой интерес

Дело в том, что группировка войск, которая брала этот стратегический и экономический важный район, не представляет из себя ровным счетом ничего существенного. Как несколько отрядов ополчения смогли взять и закрепить за собой рубеж, который упорно сопротивлялся сирийской армии и ВКС России, — загадка из загадок. Впрочем — только на первый взгляд.

В этом деле есть еще один заинтересованный игрок. Иран — одна из ключевых фигур на Ближнем Востоке. Да, союзники в Тегеране официально поддерживают Башара Асада и законное правительство Сирийской Арабской Республики. Но в ходе боевых действий союзные силы, которые по факту являются проиранскими формированиями, действовали в интересах заказчика.

В мае нынешнего года была освобождена стратегически важная трасса Дамаск — Пальмира. Де-факто операцию возглавили и провели проиранские силы. В итоге союзные силы фактически захватили фосфатные месторождения в районе Хнейфиса к югу от Пальмиры. Продвижение проходило подозрительно высокими темпами, зачастую даже без единого выстрела и почти без потерь среди бойцов.

С тем, что Иран преследует на сирийском театре военных действий свои экономические интересы, согласен и эксперт Федерального агентства новостей (ФАН), политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Сотниченко.

«Иран как суверенное государство имеет свои национальные интересы в Сирии. Изначально именно Иран был первым, кто выступил в поддержку правительства Бащара Асада. Ряд исследователей пишет, что экономическая, военная помощь Ирана Сирии исчисляется миллиардами долларов и на 2015 год достигла до 8–9 млрд. Для Ирана Сирия — стратегически важнейшая территория. Сирия может считаться единственной союзной для Ирана страной, учитывая сложную ситуацию в соседнем Ираке. Если в Ираке установится некая стабильность, а Сирия сохранится как единое государство, Иран сможет пробить единый «шиитский коридор» от Тегерана до Ливии», — полагает собеседник ФАН.

Иранский «договорняк»

Обвал обороны ИГ в Араке произошел после обострения ситуации вокруг Катара и блокады эмирата со стороны Саудовской Аравии, США, Египта, Бахрейна и ряда других государств региона. Не секрет, что Катар, как и другие страны Персидского залива, был заинтересован в уничтожении Сирии и предпринимал для этого соответствующие шаги. Благодаря финансовым вливаниям монархии Залива, по сути, создали и вооружили террористов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство».

Далеко не безгрешные саудиты вместе с США обвинили в поддержке терроризма исключительно Катар, и последний обратился за помощью к Ирану как последнему лояльному союзнику. В итоге, получился классический «договорняк»: после переговоров с Ираном катарские спонсоры ИГИЛ дали команду, чтобы террористы под Араком не трогали проиранские силы, пока те занимают экономически важные районы.

Как считает Александр Сотниченко, Иран преследует во всей этой истории одну главную цель – экономическую. Для Ирана крайне важно найти способы транспортировки нефти в обход Персидского залива, где их могут остановить Саудовская Аравия и США. Именно для этих целей проиранские формирования сейчас и занимают стратегически выгодные районы Сирии.

«Как известно, сейчас Иран использует для транспортировки черного золота Персидский залив. Однако этот путь могут в любой момент блокировать главные противники Тегерана — это Саудовская Аравия, а также США, которые имеют там свои военные базы. В таких условиях Ирану жизненно важно пробить сухопутный коридор до Средиземного моря для постройки нефтепровода. Труба как метод крайне удобна и более безопасна — и таким образом доходы Ирана могут серьезно возрасти. Плюс, есть серьезные перспективы для экспорта иранского газа: в Исламской Республике Иран его много, но транспортировать его трудно. Если коридор будет открыт, Иран сможет поставлять газ и нефть дальше в Ливан, Турцию и далее в Европу», — утверждает эксперт.

Вышеуказанные факты заставляют переоценить роль Ирана в решении сирийской проблемы. Участие в этом процессе Тегеран, безусловно, принимает, вот только о желании иранской стороны принести Сирии мир и стабильность говорить не приходится.

* Организация запрещена на территории РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.