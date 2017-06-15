Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Сирия: ООН сообщила об эпидемии полиомиелита в подконтрольном ИГ Дейр эз-Зоре
Triangle Created with Sketch.

Сирия: ООН сообщила об эпидемии полиомиелита в подконтрольном ИГ Дейр эз-Зоре

15:04  15 Июня 2017
317

Сирия: ООН сообщила об эпидемии полиомиелита в подконтрольном ИГ Дейр эз-Зоре

Женева, 15 июня. В районе сирийского города Дейр эз-Зор началась эпидемия полиомиелита. Такими данными в четверг поделился помощник специального посланника генсека ООН по Сирии Ян Эгеланн.

«Это крайне опасный вирус VDPV, который, как мне сказали представители ВОЗ, появляется, когда у людей крайне снижен иммунитет», — объяснил он.

Эгеланн указал на то, что груз с вакцинами уже готов, однако данную территорию контролируют боевики «Исламского государства»** (запрещено в РФ).

Ранее стало известно об уничтожении трех командных центров террористов в провинции Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть