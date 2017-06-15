Сирия: ООН сообщила об эпидемии полиомиелита в подконтрольном ИГ Дейр эз-Зоре

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Женева, 15 июня. В районе сирийского города Дейр эз-Зор началась эпидемия полиомиелита. Такими данными в четверг поделился помощник специального посланника генсека ООН по Сирии Ян Эгеланн.

«Это крайне опасный вирус VDPV, который, как мне сказали представители ВОЗ, появляется, когда у людей крайне снижен иммунитет», — объяснил он.

Эгеланн указал на то, что груз с вакцинами уже готов, однако данную территорию контролируют боевики «Исламского государства»** (запрещено в РФ).

Ранее стало известно об уничтожении трех командных центров террористов в провинции Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.