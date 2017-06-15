Путин выступил за переход к электронным очередям в медицине

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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что в России надо переходить к электронным очередям и работать над обеспечением доступности медицинской помощи.

Глава государства подчеркнул, что задачей номер один в медицине является обеспечение доступности медпомощи. Также он поделился мнением, что в российской медицине необходимо осуществить переход к электронным очередям, пока есть ситуация с нехваткой узких специалистов.

Добавим, сегодня в ходе прямой линии Путин поблагодарил россиян, которые обратились к нему и таким образом поучаствовали в развитии страны.