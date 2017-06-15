Погода в Москве 15 июня обновила 139-летний рекорд холода

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Москва, 15 июня. Сегодняшний день в Москве станет самым холодным с 1879 года. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

По данным центра, сегодня столбики термометров в Москве будут колебаться около +10 градусов по Цельсию.

«Сегодняшняя прохлада, безусловно, войдет в метеоисторию столицы. Такого прохладного дня в столице не было с 1879 года! А для метеостанции ВДНХ - это рекорд минимальной дневной температуры», — говорится в сообщении.

Стоит также отметить, что в начале следующей недели в Москве и Подмосковье ожидается дождливая и теплая погода. Ночью температура воздуха будет 9-14 градусов тепла, днем - плюс 19-24 градусов, сообщает «Подмосковье сегодня».