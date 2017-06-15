Прямая линия с Путиным и уроки истории: санкции развеяли иллюзии россиян

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Один из первых вопросов, заданных Владимиру Путину в ходе сегодняшней прямой линии, касался санкций. Главу Российской Федерации спросили, готова ли наша страна жить под санкциями десятилетия. В ответ президент напомнил, что нынешние санкции уже не первые, которые были введены против России западными странами.

«История показывает, что мы, как правило, и жили под санкциями, начиная с того момента, как Россия начала вставать на ноги и чувствовать себя крепко. Когда наши партнеры чувствовали в лице России серьезного конкурента, то под разными предлогами вводились ограничения. Так было на протяжении всей нашей истории. Я даже не говорю про советское время. Было так и раньше — еще до Октябрьской революции. Потому здесь нет ничего удивительного. Мы знаем, что в Сенате США недавно вновь возник законопроект об ужесточении санкций. В связи с чем? Ведь не происходит ничего сверхординарного. Почему вдруг на голом месте стали говорить об ужесточении санкций? Не было бы Крыма — придумали бы что-то другое для сдерживания России», — отмечает президент.

В любом случае, санкции не были главной причиной спада в российской экономике, продолжает президент.

«Отразились на нас санкции — да, кардинально — не думаю», — поясняет он.

Сложившаяся в предыдущие несколько лет ситуация в российской экономике была вызвана не столько западными санкциями, сколько снижением мировых цен на товары, которые традиционно производит и продает Россия.

Политолог Владимир Брутер уверен, что в своем выступлении президент отметил очень важную историческую перспективу. Действительно, ограничительные меры политического и экономического плана действовали в отношении России всегда: и в советские времена, и раньше. России уже давно пора это осознать и научиться с этим жить.

«Вопрос, действительно, не в санкциях, а в выборе целей. С чисто экономической точки зрения санкции могут рассматриваться и как минус, и как плюс. Более того, в критический момент они дали России некий интеллектуальный толчок. Они позволили нам переосмыслить суть своих отношений с Западом. В предсанкционные годы, мы помним, у многих россиян, в том числе и политиков, было слишком много иллюзий и излишнего оптимизма по поводу наших взаимоотношений с западными странами. Теперь их нет. Что должна делать Россия, если эти санкции — а скорее, какие-то иные ограничительные меры — продержатся еще десять лет, а то и того больше? Сейчас, по-моему, это ключевой вопрос», — заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Если взглянуть на российскую историю, как это сделал Владимир Путин, то можно вспомнить, что в советские годы Москва — быть может, не совсем успешно — пыталась проводить с Западом политику «мирного существования».

«Тогда говорилось о «мирном сосуществовании» на планете двух систем: коммунистической и капиталистической. Теперь, конечно, двух систем нет, остался только капитализм. Но что тогда понималось под идеей «мирного сосуществования» и почему к ней, быть может, следует вернуться сейчас? Конечно, речь не шла о дружбе США и СССР и не идет о дружбе между США и Россией. Речь идет о том, что стабильность в мире невозможна без взаимного признания Россией и Западом за своими «партнерами» права на принятие независимых решений», — поясняет Владимир Брутер.

Сейчас Запад отказывает России в таком праве. Санкции, введенные Евросоюзом и США после событий в Крыму и на Украине, ясно это показывают. «Все, что делает Россия на международной арене, даже если это напрямую не затрагивает Запад, рассматривается чуть ли не как прямое объявление войны. Борьба против этого должна стать императивом российской внешней политики», — подводит итог эксперт.

Отношение Запада к России всегда была политикой сдерживания и принуждения. «Это только естественно. Если этот курс и менялся, то только на очень короткие промежутки времени — тогда, когда Россия была или очень сильна, или чрезвычайно слаба. В любом случае, ситуация рано или поздно выравнивалась, и мы получали новые санкции, ограничения и запреты с поводом и без. Если РФ хочет «мирного сосуществования», о котором мечтали в СССР, то ей нужно не подстраиваться к ситуации, а самой сформулировать свою единую и неизменную политику в отношении Запада с учетом этого фактора. Только так можно вырваться из постоянного водоворота все новых и новых санкций», — заключает Владимир Брутер.