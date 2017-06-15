Путин назвал Балтийский завод флагманом российского судостроения

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Москва, 15 июня. Балтийский завод является флагманом российского судостроения и на сегодняшний день активно развивается. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы россиян по прямой линии.

«Балтийский завод является одним из флагманов российского судостроения. Я знаю, каким сложным было положение в девяностых и начале двухтысячных. Мы старались завод поддержать — это было полезно и для флота, и для самого предприятия. Неуклюжие попытки приватизации остались в прошлом», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время на Балтийском заводе запланировано строительство четырех ледоколов. Первыми будут «Арктика», «Сибирь» и «Урал» мощностью в 60 МВт, которые смогут колоть лед толщиной до трех метров. К 2025 году планируется построить четвертый ледокол, который будет в два раза мощнее предшественников (120 МВт) и сможет колоть лед любой толщины. Путин добавил, что подобных судов на сегодняшний день нет нигде.