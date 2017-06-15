Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Экономика
Путин назвал Балтийский завод флагманом российского судостроения
Triangle Created with Sketch.

Путин назвал Балтийский завод флагманом российского судостроения

14:15  15 Июня 2017
248

Путин назвал Балтийский завод флагманом российского судостроения

Москва, 15 июня. Балтийский завод является флагманом российского судостроения и на сегодняшний день активно развивается. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы россиян по прямой линии.

«Балтийский завод является одним из флагманов российского судостроения. Я знаю, каким сложным было положение в девяностых и начале двухтысячных. Мы старались завод поддержать — это было полезно и для флота, и для самого предприятия. Неуклюжие попытки приватизации остались в прошлом», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время на Балтийском заводе запланировано строительство четырех ледоколов. Первыми будут  «Арктика», «Сибирь» и «Урал» мощностью в 60 МВт, которые смогут колоть лед толщиной до трех метров.  К 2025 году планируется построить четвертый ледокол, который будет в два раза мощнее предшественников (120 МВт) и сможет колоть лед любой толщины. Путин добавил, что подобных судов на сегодняшний день нет нигде.

#путин
Геннадий Плющев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть