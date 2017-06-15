Путин ответил на вопрос о недоступности медицины в Мурманской области

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Москва, 15 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о недоступности медицины в Мурманской области.

«Проблемы в медицине есть везде, пациенты критически относятся ко всему. Но есть и положительные моменты: две тысячи медицинских объектов построено за последнее время. Да, не хватает узких специалистов, поэтому создаются огромные очереди. Талончики — это плохо, надо переходить к электронным очередям. Обязательно будем решать эти проблемы», — подчеркнул Путин.

Напомним, прямая линия — 2017 уже 15-я на счету лидера России. Каждый год президент общается с россиянами и отвечает на их вопросы в разной сфере.