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Общество
Путин ответил на вопрос о недоступности медицины в Мурманской области
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Путин ответил на вопрос о недоступности медицины в Мурманской области

14:32  15 Июня 2017  /обновлено: 14:40  15 Июня 2017
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Путин ответил на вопрос о недоступности медицины в Мурманской области

Москва, 15 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о недоступности медицины в Мурманской области. 

«Проблемы в медицине есть везде, пациенты критически относятся ко всему. Но есть и положительные моменты: две тысячи медицинских объектов построено за последнее время. Да, не хватает узких специалистов, поэтому создаются огромные очереди. Талончики — это плохо, надо переходить к электронным очередям. Обязательно будем решать эти проблемы», — подчеркнул Путин. 

Напомним, прямая линия — 2017 уже 15-я на счету лидера России. Каждый год президент общается с россиянами и отвечает на их вопросы в разной сфере. 

 

 

#владимир путин #путин #россия #прямаялиния
Дана Балан
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