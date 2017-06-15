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Ребенок, проведший пять дней в уральской тайге, остается в тяжелом состоянии
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Ребенок, проведший пять дней в уральской тайге, остается в тяжелом состоянии

14:17  15 Июня 2017
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Ребенок, проведший пять дней в уральской тайге, остается в тяжелом состоянии

Екатеринбург, 15 июня. Четырехлетний Дима Песков, который пять дней провел в свердловской тайге, продолжает находиться в реанимации в тяжелом состоянии, но врачи дают положительный прогноз. 

Как стало известно ФАН, накануне после того, как мальчика привезли из тайги в больницу, у него поднялась высокая температура, ребенок не мог есть, только пил воду. Сейчас температура спала, и врачи начинают постепенно вводить питание.

Напомним, мальчик пропал 10 июня. Вместе с родителями он отдыхал на Рефтинском водохранилице. Ребенок захотел пойти с отцом за дровами, а затем передумал и отпросился назад к маме, но потерялся.

В поисках ребенка были задействованы порядка 300 человек. Утром в среду один из волонтеров нашел Диму в семи километрах от того места, где отдыхала семья.

#дети #урал
Олеся Волкова
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