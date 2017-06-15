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Сирия, 15 июня. Турция построила 700 километров стены вдоль сирийской границы. Отряды SDF**** заняли следующий район на восточной окраине Ракки и уже ведут бои с ИГ** в соседнем квартале. ВКС России помогли отразить новое нападение террористов на западной окраине Дейр эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: поддерживают наступление «Хезболлы» в Даръа с воздуха; потеряли бульдозер в результате ракетного обстрела «Ахрар аш-Шам» на юге провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ**): потеряло десятки боевиков ранеными и убитыми, а также несколько военных пикапов в ходе бомбардировки ВКС РФ на западной окраине Дейр эз-Зора; утратило контроль над районом Аль-Синаа в Ракке и теперь ведет бои с курдами на окраине соседнего квартала Битани; разрушило три высоковольтных вышки вблизи иракского города Хит.

Сирийская свободная армия** (ССА): подверглась интенсивным обстрелам со стороны проасадовских ополчений в Восточной Гуте.

Курды: лишились одной БМП в ходе противостояния с боевиками ССА у города Мараназ на севере от Алеппо; потеряли двоих солдат убитыми и пятерых ранеными в результате взрыва СВУ на восточной окраине Ракки.

Провинция Дамаск

Бойцы проасадовских иранских ополчений нанесли серию массированных артиллерийских ударов по опорным пунктам незаконных формирований в районе города Кафр Батна, находящегося в Восточной Гуте на северо-востоке от Дамаска. Информация была предоставлена новостным порталом Shahba Press. Сведений о потерях в рядах радикалов источник не приводит. Напомним, ночью отряды боевиков-исламистов совершили ряд нападений на контрольно-пропускные пункты ополченцев-шиитов, убив в результате нескольких бойцов.

При этом на территории Восточной Гуты действует режим перемирия, введенный 6 мая в рамках меморандума о создании зон деэскалации. Однако радикалы продолжают нарушать условия соглашения, открывая огонь по правительственным позициям, а также не прекращая междоусобных стычек.

Провинция Алеппо

Анкара по состоянию на сегодняшний день возвела уже 700 километров стены вдоль границы с Сирией, передает в социальной сети Twitter (@metesohtaoglu) турецкий источник. Предполагается, что строительство завершиться уже в следующем месяце. Общая протяженность стены составит 828 километров. У северной границы республики дислоцируются курдские военизированные формирования. Напомним, официальная Анкара считает Рабочую партию Курдистана (РПК) террористической организаций. При помощи сирийских оппозиционных группировок турецкая армия продолжает вести наступление на позиции SDF и YPG на территории САР.

Так, в ходе последних столкновений, которые фиксировались на линии фронта между курдскими отрядами YPG и боевиками Сирийской свободной армии (ССА) к западу от города Мараназ, исламистами была ликвидирована боевая машина пехоты курдов, передает в соцсети Twitter (@ZAboalhuda) оппозиционный источник. Ожесточенные бои на этом направлении в данный момент продолжаются.

Провинция Дейр эз-Зор

Российские ВКС провели серию бомбардировок укрепленных пунктов террористов «Исламского государства»** в западных окрестностях Дейр эз-Зора — в непосредственной близости от района Аль-Панорама. Как передает новостной Twitter-канал (@RifDimashqNow), было ликвидировано и ранено большое количество боевиков, однако точные данные пока формируются. Кроме того, благодаря поддержке ВКС РФ подразделениям Сирийской арабской армии (САА) удалось отбить очередное нападение отрядов радикалов. Также были уничтожены как минимум две автомашины, оснащенные пулеметами крупных калибров.

Силы «Исламского государства» активизировали действия в районе административного центра провинции, рассчитывая как можно скорее захватить город целиком. Предполагается, что именно Дейр эз-Зор станет новой условной столицей террористической организации, после того как Ракка будет взята курдами и западной коалицией.

Провинция Даръа

Вертолеты ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по опорным пунктам боевиков антиправительственных формирований к югу от города Даръа — вблизи трассы Аль-Садд, где концентрируются мощные силы радикалов, сообщает агентство Shahba Press. Серия боевых вылетов была проведена в поддержку продолжающегося наступления бойцов ливанского формирования «Хезболла», действующего на стороне правительства САР.

Напомним, южная половина административного центра провинции была захвачена отрядами «Джебхат Фатх аш-Шам»*** и ССА. Пока командование армии САР тянуло с переброской в регион подкрепления, боевики уже успели занять ряд центральных кварталов.

Провинция Ракка

Согласно информации новостного Twitter-канала (@SciOfDiscontent), бойцы Сирийских демократических сил (SDF) и отрядов YPG при помощи ВВС международной коалиции установили полный контроль над районом Аль-Синаа на юго-восточной окраине Ракки. При этом курды продолжили развивать преимущество в боях с террористами ИГИЛ и уже вошли в соседний район Битани, где в настоящий момент идут ожесточенные бои. Таким образом, курдские силы продолжают планомерный захват города Ракка в рамках финальной фазы антитеррористической операции под названием «Гнев Евфрата».

Между тем в районе Аль-Машалаб, также расположенном на юго-востоке столицы провинции и уже находящемся под контролем SDF, сработало самодельное взрывное устройство, заложенное, как предполагается, боевиками ИГ перед выходом. В результате взрыва погибли двое курдских бойцов, еще пятеро были ранены.

Провинция Хама

Боевики исламистской группировки «Ахрар аш-Шам» в ходе массированного ракетного обстрела позиций правительственных войск САР в районе населенного пункта Харб Нафса на юге провинции Хама уничтожили военный бульдозер САА, передает источник в Twitter (@morasul_ahrar), подконтрольный боевикам-исламистам. Сведения о возможных потерях в рядах сирийской армии пока уточняются.

Харб Нафса находится внутри анклава вооруженной оппозиции, который охватывает территории на севере соседней провинции Хомс, а также ряд приграничных районов Хамы. Эта область входит в одну из зон безопасности, где запрещены любые военные действия. Таким образом, боевики продолжают нарушать условия перемирия, открывая огонь по правительственным позициям.

Ирак

Террористы «Исламского государства» разрушили три высоковольтные вышки в районе города Хит к западу от Аль-Рамади в провинции Аль-Анбар, передает информационное агентство Al Sumaria News. Таким образом, большое число населенных пунктов в этом районе остались без электричества.

По информации портала Iraqi News, в восточную часть Мосула вернулись около 200 тысяч мирных жителей, ранее покинувших свои дома из-за ожесточенных боевых действий в черте города. Напомним, восточные районы были целиком освобождены от оккупации «Исламского государства» к концу января текущего года. В настоящий момент продолжается штурм западной части города. Несмотря на то, что под контролем террористов ИГ остается всего несколько кварталов, отряды радикалов продолжают упорно сопротивляться.

* Организация запрещена на территории РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)