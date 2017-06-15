Путин: Мы должны обеспечить безопасность транспортных путей в российской Арктике

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Москва, 15 июня. Арктика является важнейшим регионом, который будет обеспечивать будущее нашей России», — сказал президент Владимир Путин в ходе прямой линии.

«К 2050 году примерно 30% всех углеводородов будет добываться в Арктике», — отметил глава государства. Именно поэтому, как подчеркнул президент, так важно обеспечить безопасность транспортных путей и хозяйственной деятельности в российской Арктике.