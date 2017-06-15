Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Россия
Самолет МС-21 успешно завершил третий полет
Triangle Created with Sketch.

Самолет МС-21 успешно завершил третий полет

14:32  15 Июня 2017  /обновлено: 14:32  15 Июня 2017
307

Самолет МС-21 успешно завершил третий полет

Иркутск, 15 июня. Новый российский пассажирский самолет МС-21-300 успешно совершил третий испытательный полет, сообщает пресс-служба корпорации «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК).

Третий полет нового пассажирского самолета МС-21 выполнялся в рамках программы заводских доводочных испытаний. Борт находился в воздухе полтора часа. 

«В ходе полета проведены расширения диапазона режимов полета и исследования на изменение конфигурации механизации крыла от взлетного до крейсерского», — говорится в сообщении компании.

Испытания прошли успешно.

#мс21
Олеся Волкова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть