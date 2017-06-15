Самолет МС-21 успешно завершил третий полет

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Иркутск, 15 июня. Новый российский пассажирский самолет МС-21-300 успешно совершил третий испытательный полет, сообщает пресс-служба корпорации «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК).

Третий полет нового пассажирского самолета МС-21 выполнялся в рамках программы заводских доводочных испытаний. Борт находился в воздухе полтора часа.

«В ходе полета проведены расширения диапазона режимов полета и исследования на изменение конфигурации механизации крыла от взлетного до крейсерского», — говорится в сообщении компании.

Испытания прошли успешно.