Прямая линия с Путиным: «принцы крови», или Почему в России растет рождаемость

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В ходе прямой линии президент страны Владимир Путин отметил, что рождаемость в России растет более высокими темпами, чем в европейских странах, а также пообещал вернуться к вопросу индексации материнского капитала. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам российского лидера, есть простые рецепты, как не попасть в демографическую яму и в правительстве сделали многое для того, чтобы демографические тенденции приобрели устойчивый характер.

«Помогает материнский капитал. Также введены выплаты за третьего ребенка. Наши меры дают результат. Конечно, нельзя разбрасываться деньгами, но и жадничать нельзя. Нам нужен целый набор мер», — прокомментировал Путин.

При этом он не стал озвучивать конкретные меры, отметив, что они будут обязательно предложены при обсуждении с кабмином. Кроме того, Путин обещал вернуться к вопросу индексации материнского капитала и передаче части материнского капитала семьям напрямую.

«Если бы все, что говорит президент, тут же исполнялось, жили бы еще лучше. Путин говорит правильные вещи: стимулировать надо даже первого ребенка, потому что у нас очень много семей, которые живут гражданским и прочим браком, хотя это по сути не брак. А потом берут и расходятся. Мне бы хотелось, чтобы семья была полноценной, чтобы первый ребенок родился долгожданным, чтобы государство помогало семьям, которые в этой помощи нуждаются», — комментирует в беседе с корреспондентом ФАН председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

По ее словам, есть и второй важный вопрос, который сегодня мало кем обсуждается.

«Мы сегодня говорим о том, что пособие еще платят до полутора лет, а потом нет. Но ведь ребенок пойдет в детский сад только в три года. Получается, что и яслей нет в достаточном количестве, и пособий. Все женщины нашего комитета за продление действия пособий. Если слова президента после прямой линии будут иметь какое-то действие, станет замечательно», — продолжает депутат Госдумы.

Недавно Плетнева внесла законопроект, согласно которому многодетные семьи должны быть освобождены от налога на имущество по кадастровой стоимости жилья.

«Их тоже надо поддерживать. Однако Минфин высказался против: дескать, это сами регионы должны решать. Но извините меня, если у региона не получается, то центр должен помочь. Должен быть принят закон прямого действия. Какой бы мы социальный вопрос не поднимали — он все время упирается в том, что у нас мало денег. У нас не будут рождаться дети, если мы будем так себя вести», — говорит эксперт ФАН.

Налог будут увеличивать поэтапно — на 20% в год. Для владельцев квартир в центре, например, Москвы ценник возрастет очень существенно. В то же время для многодетных семей льготы на уплату налога на федеральном уровне не предусмотрены. Но лишь немногие регионы решились добавить в перечень льготников многодетные семьи. Это Краснодарский край, Нижний Новгород и Новосибирск.

«Надеюсь, что правительство примет решение выделять материнский капитал не только на первого и второго ребенка, но и на третьего и последующих, он должен индексироваться. Этот капитал сыграл свое положительное действие и решил в какой-то степени проблему, в России выросла рождаемость. Но сегодня он не индексируется. Мы добились его продления до 2018 года, дальше будем также биться за его продление. Использование материнского капитала только на те нужды, которые указаны изначально, не решают проблему. На него хочется купить машину, чтобы он использовался на детей. но правительство пока против», — добавляет Плетнева.

Действительно, пару лет назад Минтруд подготовил законопроект, согласно которому маткапитал можно тратить лишь на оплату частных дет­садов. Многие задавались вопросом: почему государство просто не отдаст деньги матерям, и почему нельзя расширить его возможности для образования и жилья.

Добавим, что семья президента сама подает позитивный пример, активно влияя на демографическую ситуацию в стране. Так, Путин во время прямой линии рассказал, что недавно во второй раз стал дедушкой. В то же время его дочери находятся в Москве, занимаются наукой и образованием. Президент подчеркнул: он хочет, чтобы его внуки росли нормальными людьми, а не «какими-то принцами крови». Для этого Путин не хочет их идентифицировать и лишать обычного общения в детских коллективах.