Париж уверен в необходимости привлечения США к переговорам по Донбассу

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Париж, 15 июня. В МИДе Франции считают, что «Нормандская четверка» должна сотрудничать с США для урегулирования ситуации в Донбассе.

Заместитель официального представителя французского МИД Александр Джорджини заявил в четверг, что активное участие США необходимо для урегулирования конфликта на востоке Украины. Джорджини подчеркнул, что двое из участников «Нормандской четверки», а именно Франция и Германия, привержены к продолжению сотрудничества с США в данном вопросе.

Это заявление прозвучало в качестве комментария к словам госсекретаря Соединенных Штатов о том, что Вашингтон не намерен связывать процесс урегулирования конфликта исключительно с рамками Минских соглашений.