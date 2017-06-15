Путин поручил Генпрокуратуре РФ проверить пропажу бюджетных средств в Ставрополье

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Москва, 15 июня. Генпрокуратура России проверит распределение средств на оказание поддержки пострадавшим от майского наводнения в Ставрополье, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии с жителями страны.

Путин пообщался с пострадавшей от наводнения в Ставрополье жительницей села Краснокумское. Женщина пожаловалась, что ей не была предоставлена поддержка.

Путин отметил, что необходимые средства были выделены из бюджета и направлены в регион. Президент напомнил собеседнице, что ей полагаются 10 тысяч рублей в качестве оперативной поддержки. Кроме того, ей должны выделить 50 тысяч рублей за частичную утерю имущества или 100 тысяч рублей — в случае полной утраты.

Президент поинтересовался у губернатора Ставрополья, куда делись выделенные деньги. Кроме того, президент поручил Генпрокуратуре РФ проверить распределение средств на оказание поддержки пострадавшим от майского наводнения.