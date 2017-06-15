Путин пообещал разобраться с лекарствами для федеральных льготников

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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин пообещал решить проблему с обеспечением лекарствами льготников. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии.

В ходе прямой линии к Путину обратилась женщина-инвалид, которая пожаловалась президенту, что ей приходится добиваться получения лекарственных препаратов через суд, несмотря на то, что она входит в категорию федеральных льготников.

В свою очередь Владимир Путин пообещал разобраться с этим вопросом, подчеркнув, что деньги на эти цели выделяются. Он также добавил, что в этой сфере могут возникать проблемы из-за тендеров, однако денег должно хватать.