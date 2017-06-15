Проверку зарплат в школах Иркутской области проведут после прямой линии с Путиным

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Иркутск, 15 июня. В некоторых школах Иркутской области будет проведена проверка заработных плат, которые выплачивают работникам сферы . В частности, это касается образовательных учреждений города Шелехов и Шелеховского района.

Такое решение принято в областном министерстве образования после обращения на прямую линию президента России Владимира Путина молодого преподавателя местной школы, которая пожаловалась на слишком низкую зарплату.

«Будет проведена проверка по заработной плате в Шелеховском районе и городе Шелехов, где работает эта девушка. Также будет проведена проверка того, о чём говорил Владимир Путин, что не должно быть различия в два-три раза между зарплатами педагогов с большим стажем и начинающими учителями», — цитирует РТ пресс-службу ведомства.

В иркутском министерстве заявили, что средняя зарплата учителей по региону составляет около 32 тысяч рублей. Девушка же, звонившая президенту, сказала, что, отработав год в школе, ни разу не получила более 16,5 тысяч.