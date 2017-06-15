Орешкин: Повышение ставки ФРС США приведет к ослаблению рубля

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Москва, 15 июня. Повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США неминуемо привет к снижению притока иностранного капитала в российскую экономику и последующему ослаблению рубля. Такой прогноз озвучил в четверг министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Все это будет способствовать менее сильному притоку на российский рынок иностранного капитала и будет приводить к тому, что валютный курс будет постепенно выходить на те оценки, которые мы давали», — отметил он.

Орешкин подчеркнул, что решение ФРС США было абсолютно предсказуемым событием. Минэкономразвития ужесточение денежно-кредитной политики США еще в апреле.