Путин: Не хочу, чтобы мои внуки росли какими-то принцами крови

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Москва, 15 июня. Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии заявил, что не хочет, чтобы его внуки росли «какими-то принцами крови». Кроме того, он сообщил, что недавно стал дедушкой во второй раз, а старший внук уже ходит в детский сад.

Ведущие поздравили президента, в зале раздались аплодисменты.

Глава государства добавил, что его внуки «живут нормальной жизнью». «Я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови, хочу чтобы были нормальными людьми. Для этого нужно нормальное общение, в том числе в детских коллективах. Но стоит мне сейчас сказать возраст или имя, их не оставят в покое, — пояснил президент.