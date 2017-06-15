Новый iPhone обзаведется беспроводной зарядкой
Тайвань, 15 июня. Генеральный директор тайваньской компании Wistron Роберт Хван, собирающей некоторые модели iPhone, раскрыл журналистам некоторые детали производства нового смартфона.
Как сообщает Nikkei Asian Review, у iPhone, по словам Хвана, появится беспроводная зарядка, а корпус смартфона станет водонепроницаемым.
При этом гендиректор Wistron отметил, что функция беспроводной зарядки значительно осложняет тестирование новинки от Apple.
Как отмечает издание, Wistron в данный момент занимается только сборкой iPhone SE и 6 в Индии. Из этого эксперты газеты сделали вывод, что, говоря о водонепроницаемости, Хван имел ввиду появление этой функции у iPhone SE.
По слухам, Wistron участвует в производстве 5,5-дюймовых моделей iPhone Plus, включая нынешний флагманский смартфон iPhone 7 Plus.
Ожидается, что уже осенью Apple представит сразу три новых модели своих смартфонов: iPhone 8 и две модели нового поколения семейства iPhone 7. Ранее эксперты, специализирующиеся на рынке смартфонов, назвали приблизительные цены на новый iPhone 8, выход которого ожидается в сентябре 2017 года.