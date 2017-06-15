Новый iPhone обзаведется беспроводной зарядкой

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Тайвань, 15 июня. Генеральный директор тайваньской компании Wistron Роберт Хван, собирающей некоторые модели iPhone, раскрыл журналистам некоторые детали производства нового смартфона.

Как сообщает Nikkei Asian Review, у iPhone, по словам Хвана, появится беспроводная зарядка, а корпус смартфона станет водонепроницаемым.

При этом гендиректор Wistron отметил, что функция беспроводной зарядки значительно осложняет тестирование новинки от Apple.

Как отмечает издание, Wistron в данный момент занимается только сборкой iPhone SE и 6 в Индии. Из этого эксперты газеты сделали вывод, что, говоря о водонепроницаемости, Хван имел ввиду появление этой функции у iPhone SE.

По слухам, Wistron участвует в производстве 5,5-дюймовых моделей iPhone Plus, включая нынешний флагманский смартфон iPhone 7 Plus.

Ожидается, что уже осенью Apple представит сразу три новых модели своих смартфонов: iPhone 8 и две модели нового поколения семейства iPhone 7. Ранее эксперты, специализирующиеся на рынке смартфонов, назвали приблизительные цены на новый iPhone 8, выход которого ожидается в сентябре 2017 года.