Убийство женщины 20-летней давности раскрыто в Крыму

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Симферополь, 15 июня. Следователи Крыма раскрыли убийство, совершенное более 20 лет назад. Вечером 22 августа 1996 года на берегу Черного моря, в районе Керчи, было обнаружено тело 32-летней женщины. Труп находился в воде и был привязан к якорю.

Все это время преступление оставалось не раскрытым. Правоохранительные органы Украины так и не смогли привлечь убийцу к ответственности. В 2014 году после образования следственных органов Крыма по этому убийству было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

«По данным следствия, в августе 1996 года потерпевшая со своими знакомыми отдыхала на берегу моря. В ходе конфликта мужчина задушил свою знакомую, а чтобы скрыть преступление, привязал к ноге потерпевшей якорь и выбросил тело в море. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, вину он полностью признал», — сообщили в региональном следственном управлении.