Дамаск: «Джебхат ан-Нусра» обменялась пленными с властями САР

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Дамаск, 15 июня. Обмен пленными состоялся около лагеря беженцев Ярмук.

После очередного раунда переговоров с боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) состоялся обмен пленными в районе лагеря Ярмук, захваченного исламистами. Власти Сирии получили возможность вывести из городов Фуа и Кефрайя четырех тяжелобольных людей.

Силовики передали террористам четверых боевиков, которые ранее получили ранения в перестрелках с правительственными войсками. Сирийский источник отметил, что в дальнейшем на переговорах с исламистами власти надеются заключить сделку о полном выводе джихадистских формирований из лагеря палестинских беженцев с последующей эвакуацией в провинцию Идлиб.