Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Дамаск: «Джебхат ан-Нусра» обменялась пленными с властями САР
Triangle Created with Sketch.

Дамаск: «Джебхат ан-Нусра» обменялась пленными с властями САР

13:57  15 Июня 2017
186

Дамаск: «Джебхат ан-Нусра» обменялась пленными с властями САР

Дамаск, 15 июня. Обмен пленными состоялся около лагеря беженцев Ярмук.

После очередного раунда переговоров с боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) состоялся обмен пленными в районе лагеря Ярмук, захваченного исламистами. Власти Сирии получили возможность вывести из городов Фуа и Кефрайя четырех тяжелобольных людей.

Дамаск: «Джебхат ан-Нусра» обменялась пленными с властями САР

Силовики передали террористам четверых боевиков, которые ранее получили ранения в перестрелках с правительственными войсками. Сирийский источник отметил, что в дальнейшем на переговорах с исламистами власти надеются заключить сделку о полном выводе джихадистских формирований из лагеря палестинских беженцев с последующей эвакуацией в провинцию Идлиб.

#сирия #дамаск #пленные #джебхат ан-нусра
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть