Алеппо: среди группировок ССА началась междоусобная война

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Эль-Баб, 15 июня. Между различными группировками оппозиционной «Свободной сирийской армии» начались перестрелки.

Сирийские источники сообщили, что группировки «Свободной сирийской армии», ранее участвовавшие в операции армии Турции «Щит Евфрата», вступили в прямые боестолкновения. После ухода турецкой армии из освобожденного от «Исламского государства»* (террористическая группировка запрещена в России) города Эль-Баб в рядах ССА начался раскол.

В данный момент в ходе конфликта ликвидированы 33 боевика. Не менее 55 человек получили ранения. Атаке боевиков подвергся штаб «Щита Евфрата» в Эль-Бабе. Отмечается, что есть жертвы среди мирного населения города.

* Организация запрещена на территории РФ.