Сенатор Морозов о желании Киева «зачистить» Донбасс: Украину ждет новый котел

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Вооруженные силы Украины «обязательно освободят временно неподконтрольные» Киеву территории Донбасса, а затем киевские силовики проведут зачистки. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Зачисткой, как заявил Шкиряк, является правоохранительная деятельность, которая применяется к участникам ополчения Донбасса. По его мнению, это прямая, необходимая и сверхважная функция правоохранительных органов «после деоккупации наших территорий». Позже на своей официальной странице в Facebook он уточнил, что зачистки не будут проводиться в отношении мирных жителей.

«Будут касаться они исключительно тех подонков и предателей, которые непосредственно участвовали в войне против Украины с оружием в руках и осуществляли диверсионную (в том числе провокационно-информационную) деятельность против нашего государства», — сообщил Шкиряк.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, беседуя с корреспондентом ФАН, отметил, что заявление Зоряна Шкиряка — очередное подтверждение того, что Киев не принимает минских соглашений и не собирается выполнять эти договоренности. По его мнению, украинское руководство предпринимает все меры для того, чтобы Донбасс окончательно ушел от Украины.

«Киев, видимо, хочет превратить трагедию Донбасса в вечную политическую и военную историю. Это план нынешнего руководства страны. Потому, что они прекрасно понимают, что военным путем решить эту проблему нельзя. И, самое главное, они не хотят ее решать, поскольку политически это означало бы необходимость менять режим, то есть это конституционная реформа, выборы и так далее. Поэтому слова украинского чиновника публично отражают позицию официального Киева, и ничего в этом нового нет. Это по-прежнему военная риторика, за которой прячется примитивная идея — для внутреннего потребления, в частности для радикалов. Они будут до конца биться за возвращение Донецка и Луганска, а по сути это консервация противостояния на долгие времена. По крайней мере, до тех пор, пока у власти на Украине находится нынешнее руководство», — пояснил Олег Морозов.

По словам сенатора, на территории Донбасса все еще существует опасность перехода конфликта из пассивной фазы в активную.

«Нужно осознавать, что даже самые горячие головы и самые решительные ястребы в украинской политике, в том числе Александр Турчинов, прекрасно понимают, что с помощью военных действий и операций не только не решат проблему, но лишь могут получить новый Дебальцевский или Иловайский котел. Поэтому это больше риторика, нежели реальные шаги в сторону военного решения. Силой разрешить конфликт нельзя. И они это тоже прекрасно понимают. Выиграть не могут, проиграть не хотят. Риторика украинских властей подается для внутреннего рынка, для ура-патриотов, которые выступают за единую «незалежную» и ненавидят Москву. Таким образом, Киев дает им политическую жвачку в лице всяких «АТО», «пойдем до конца», «дойдем до Москвы» и прочих слов, которые мы слышим в последнее время. Но нужно понимать, что при всей воинственности здесь больше политики, информационной войны и создания атмосферы напряжения внутри собственной страны», — добавил Олег Морозов.

Напомним, согласно докладу управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, который был опубликован 13 июня, на территории Донбасса в результате военного конфликта количество погибших превысило 10 тысяч человек, еще 24 тысячи получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что боевые действия на территории Донбасса по масштабам переросли формат так называемой антитеррористической операции. По его словам, необходимо определить правовой формат, который «оптимально позволит защитить» Украину от «гибридных средств войны», а не вставить «масштабные проблемы» в ограниченный формат антитеррористической операции на территории Донбасса. При этом он добавил, что необходимо «не просто признать отдельные районы Луганской и Донецкой областей оккупированными РФ, но и четко, на законодательном уровне, определить основы государственной политики по их освобождению».