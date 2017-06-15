Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Арктика обеспечит будущее России — Путин
Triangle Created with Sketch.

Арктика обеспечит будущее России — Путин

14:02  15 Июня 2017  /обновлено: 14:12  15 Июня 2017
140

Арктика обеспечит будущее России — Путин

Москва, 15 июня. Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Арктика — важнейших регион, который обеспечит будущее России.

«К 2050 году порядка 30% всех углеводородов будет добываться в Арктике», — подчеркнул глава РФ.

Кроме того, Путин заявил, что Россия обязана защитить этот регион, потому что там проходят трассы пролетов ракет наземного базирования, которые находятся на территории Соединенных Штатов.

Напомним, российский лидер проводит 15-ю прямую линию, в ходе которой общается с гражданами РФ и отвечает на их вопросы.

#владимир путин #путин #россия #москва #рф #прямаялиния
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть