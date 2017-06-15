Арктика обеспечит будущее России — Путин

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Москва, 15 июня. Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Арктика — важнейших регион, который обеспечит будущее России.

«К 2050 году порядка 30% всех углеводородов будет добываться в Арктике», — подчеркнул глава РФ.

Кроме того, Путин заявил, что Россия обязана защитить этот регион, потому что там проходят трассы пролетов ракет наземного базирования, которые находятся на территории Соединенных Штатов.

Напомним, российский лидер проводит 15-ю прямую линию, в ходе которой общается с гражданами РФ и отвечает на их вопросы.