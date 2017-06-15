Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности

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Страсбург, 15 июня. Европейский парламент лишил депутатской неприкосновенности лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен, сотрудники которой подозреваются в фиктивном устройстве на работу в ЕП.

Данное решение было принято на основании запроса правоохранительных органов Франции. Кроме того, 14 июня неприкосновенность была снята и с основателя «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пена, который обвиняется в подстрекательстве к дискриминации.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, Жан-Мари Ле Пен считает вице-президента «Национального фронта» Флориана Филиппо виновным в поражении Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции.