Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности
Triangle Created with Sketch.

Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности

14:18  15 Июня 2017
562

Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности

Страсбург, 15 июня. Европейский парламент лишил депутатской неприкосновенности лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен, сотрудники которой подозреваются в фиктивном устройстве на работу в ЕП.

Данное решение было принято на основании запроса правоохранительных органов Франции. Кроме того, 14 июня неприкосновенность была снята и с основателя «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пена, который обвиняется в подстрекательстве к дискриминации.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, Жан-Мари Ле Пен считает вице-президента «Национального фронта» Флориана Филиппо виновным в поражении Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции.

#ле пен
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть