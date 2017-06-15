Пьяные подростки на мотоцикле столкнулись с машиной ГИБДД в Подмосковье

В Избранное

Скопировать

Москва, 15 июня. Трагедией закончилось лихачество нетрезвых подростков, которые ехали на мотоцикле без шлемов и с выключенными фарами.

Недалеко от села Никольское их заметил патруль. Сотрудники ГИБДД неоднократно по громкой связи просили подростков остановиться. Но те лишь набирали скорость. В результате погони мотоцикл врезался в патрульную машину.

Один из мальчиков — 13-летний пассажир — от удара скончался. За рулем мотоцикла находился его 17-летний знакомый без прав на управление транспортным средством, которое к тому же ему не принадлежит.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в рамках которого будут также проверены действия сотрудников ГИБДД.