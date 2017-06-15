Путин: Может быть, Порошенко подает нам сигнал, что никуда не собирается?

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Москва, 15 июня. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал чтение классики украинским президентом Петром Порошенко, предположив, что глава Украины подает России сигнал, что никуда не собирается.

Напомним, что Михаила Лермонтова Порошенко цитировал во время своего обращения к украинцам по случаю начала действия безвизового режима Украины с ЕС. В частности, он процитировал строки из стихотворения «Прощай, немытая Россия».

Глава государства отметил, что этого выступления не видел, но вчера ему о нем рассказали. Путин добавил, что отвечать Порошенко не собирается, однако провел небольшой анализ этого произведения, напомнив о том, как Лермонтов писал это стихотворение. Он напомнил, что Лермонтов был храбрый офицер и ехал на Кавказ, поэтому «собственно из России поэт и не уезжал».

«Поэтому не совсем понятно, о чем говорит Порошенко. Может быть, Петр Алексеевич подает нам сигналы, что на самом деле никуда не собирается», — с иронией предположил глава государства.