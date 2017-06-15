Новости США: Трамп под следствием, Пентагон и истребители для Катара, угрозы республиканцам

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США, 15 июня. Президент Дональд Трамп находится под следствием, Пентагон согласовал с Катаром сделку на поставку военных самолетов F-15, после происшествия на бейсбольном матче в Александрии республиканцам стали поступать письма с угрозами. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Торжественные обещания Трампа

Президент Дональд Трамп пообещал приложить все усилия по ускорению согласования для автомагистральных и других проектов, предложив выделить 1 трлн долларов на приведение в порядок устаревшей инфраструктуры США, сообщает The Washington Post.

«Мы — та самая нация, которая построила мост Золотые ворота всего за четыре года, а плотину Гувера — за пять лет, сказал Трамп. — Но сегодня для того, чтобы хотя бы спланировать крупный проект или что-то хоть отдаленно масштабное, потребуются все 10 лет, и это смешно, и это необходимо изменить».

Подследственный Трамп

Президент Трамп находится под следствием за возможное препятствование правосудию, пишет The New York Times.

Роберт Мюллер, специальный прокурор, расследующий якобы «вмешательство России в выборы США в 2016 году», запросил интервью с тремя высокопоставленными действующими или бывшими сотрудниками разведки. Он будет расследовать наличие факта препятствования правосудию со стороны действующего главы Белого дома. Ни один из этих трех сотрудников разведки не участвовал в кампании Трампа, однако Мюллера интересует, не обращался ли к ним Трамп с просьбой прекратить расследование главы ФБР Джеймса Коми в отношении бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.

Военные самолеты для Катара

Пентагон согласовал сделку на 12 млрд долларов с Катаром в условиях дипломатического кризиса, сообщает служба новостей CNN.

В условиях продолжающегося дипломатического кризиса между Катаром и рядом его соседей в Персидском заливе, США договорились продать стране американские военные самолеты F-15 на сумму 12 миллиардов долларов. Эта сделка снабдит Катар самыми современными технологиями и укрепит сотрудничество в области безопасности между Соединенными Штатами и Катаром.

Охота на республиканцев

Республиканцы получили предупреждение: «Один готов, 216 осталось ...», — сообщает MSN.

В среду во время бейсбольной игры в Александрии (штат Вирджиния) мужчина расстрелял несколько человек, предварительно уточнив, республиканцы они или нет.

После этого Клауди Тенни, республиканка и член палаты представителей конгресса США, получила угрожающее электронное письмо. В теме письма было написано: «Один готов, осталось еще 216…» Конечно, конгрессмены постоянно получают письма с угрозами, но это было особенно страшным в связи со стрельбой.

Как сообщает портал BND, оказалось, что александрийский стрелок поддерживал сенатора Берни Сандерса во время президентской гонки.

На это Берни Сандерс сказал, что ему становится тошно от одной мысли об этом: «Насилие любого рода неприемлемо в нашем обществе, я осуждаю этот поступок в максимально возможной степени. Реальные изменения могут произойти только ненасильственным способом, любые другие попытки противоречат глубоко укоренившимся ценностям американцев».

Тонущий остров у берегов Вирджинии

Президент Трамп позвонил мэру острова Танжер (находится у берегов Вирджинии), они обсуждали повышение уровня моря, сообщает The Virginian Pilot.

Остров тонет, и ученые прогнозируют, что его придется покинуть уже через 25 лет. Однако Трамп, как и мэр острова, не верит, что дело — в глобальном потеплении. Мэр говорит, что все дело в эрозии земли: нужно установить волнолом или защиту от эрозии.

Стрельба в Сан-Франциско

Работник почтовой службы United Parcel Service (UPS) в Сан-Франциско застрелил троих коллег, прежде чем убить себя, сообщает The Washington Post.

Возвращение домой

Американец Отто Вармбье, находившийся в Северной Корее в статусе политзаключенного, вернулся на родину в коме и был направлен в медицинский центр Цинциннати, сообщает The New York Times.

Высокопоставленный американский чиновник сказал, что Соединенные Штаты получили разведывательные сообщения о том, что его неоднократно избивали.

Преступная халатность

Начальник отдела здравоохранения Мичигана и еще четыре человека были обвинены в непредумышленном убийстве нескольких граждан, погибших в результате отравления зараженной свинцом водой в городе Флинт, сообщает The Washington Post.

Кризис вокруг ситуации с водой в городе Флинт длится с 2014 года. Чиновники не обеспечили надлежащую коррозийную обработку труб, решив сэкономить на здоровье американцев. Все чиновники, которым предъявили обвинения, знали о свинце в воде почти с самого начала. Они отказывались от помощи других отделов и угрожали свидетелям.