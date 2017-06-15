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Число погибших в лондонской высотке возросло до 17
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Число погибших в лондонской высотке возросло до 17

13:28  15 Июня 2017
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Число погибших в лондонской высотке возросло до 17

Лондон, 15 июня. Число погибших при пожаре в лондонской высотке Grenfell Tower возросло до 17 человек, сообщает Sky News со ссылкой на полицию.

При этом спасатели не озвучивают точные данные о погибших, так как опасаются, что их число продолжит расти. Осмотр здания продолжается до сих пор.

На месте пожара все еще видны следы дыма. Тщательный осмотр здания откладывается из-за риска обрушения конструкций.

Напомним, мощный пожар вспыхнул в 24-этажном жилом здании на западе Лондона ночь на среду. На данный момент 79 пострадавших находятся в больницах, многие из них — в критическом состоянии. 

Число погибших в лондонской высотке возросло до 17

#пожар #лондон
Олеся Волкова
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