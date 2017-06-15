Тиллерсон продает Украину: Дмитрий Лекух о том, кому нести чемодан без ручки

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Не далее как вчера глава американской дипломатии Рекс Тиллерсон неожиданно заявил: «США больше никак не хотят связывать процессы урегулирования ситуации на Украине исключительно рамками Минских соглашений».

Заявил он это, кстати, отнюдь не в приватной беседе, а выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Где он, хотя и допустил некоторую возможность достичь разрешения конфликта при непосредственном участии Москвы и Киева, но только на основе совершенно иных договоренностей. Причем, скорее всего, альтернативных тем, которые были зафиксированы в Минске.

При этом, кстати, Тиллерсон отдельно отметил, что его администрация даже не думает о том, чтобы смягчать односторонние санкции в отношении России до достижения целей, заложенных в Минских договоренностях.

Все эти госдеповские упражнения, конечно, прекрасны. Но есть одна закавыка, крайне неприятная для Вашингтона.

Дело в том, что т.н. Минские договоренности (тут, Тиллерсон, безусловно, прав: они не работают), в которых США формального участия не принимали, были не менее формально поддержаны Советом Безопасности ООН. В том числе, и американской делегацией, которая также голосовала «за».

Вот теперь вся эта красота начинает играть неожиданными красками.

Мне, например, любопытно, а что же такого произошло, что по столь незначительному поводу госсекретарь США готов поколебать мировой порядок (точнее, отмахнуться от него как от назойливой мухи), презрев не что-либо иное, а поддержанное его собственной страной решение Совбеза ООН?!

Черная дыра

Впрочем, ответ лежит на поверхности. Украинская ситуация окончательно зашла в глухой и непреодолимый тупик, в том числе с точки зрения глобальной геополитики.

Если смотреть на ситуацию с позиций глобальной экономики и финансов, то Украина на сегодняшний момент — безнадежная черная дыра. Все вложения в нее, даже в виде кредитов, носят заведомо безвозвратный характер. И при текущем тренде никаких просветов в сторону улучшения ситуации нет — просто потому, что украинская промышленность объективно находится в предсмертном состоянии.

Более того, неминуемо приближается тот день, когда закончится даже российский «газовый транзит». Ведь, судя по инфраструктурной политике русских в газовой отрасли, даже в случае препон на пути «Северного потока-2», Москве будет проще направить часть мощностей по «китайскому маршруту», а часть отправить на сжижение: мощности под это строятся настолько активно, что любо-дорого смотреть.

Для российской газовой отрасли потеря даже части европейского рынка может оказаться вполне допустимой ценой, потому как эта «потеря» будет называться переориентацией. Именно поэтому Еврокомиссия сейчас голосует за то, что «Северному потоку-2» — быть. Поскольку, если его не будет, то это проблема никак не России.

Сейчас уже очевидно, что когда Запад, цинично говоря, приобретал эту несчастную территорию, он рассчитывал на несколько иные результаты сделки. Приобрести же весьма дорогостоящий в лечении, а, может, и вообще неизлечимый геморрой — этого Запад совершенно точно не хотел.

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Что еще хуже, с точки зрения регуляторов процесса, на нынешней Украине сейчас невозможна и ее консервация в нынешнем состоянии. Слишком далеко зашли процессы деградации, которые, похоже, стали самовоспроизводящимися. А скоро, напомним, Киеву придется начинать возвращать долги, причем исчисляемые в миллиардах долларов, которых там физически нет.

И с этим делом Западу сейчас надо что-то решать. А для этого ему требуются именно радикальные решения, тогда как «Минский процесс» — вещь весьма консервативная, лишь усугубляющая, в глазах того же Вашингтона, украинскую ситуацию.

Без головной боли

Короче, если суммировать, то Украина сейчас — это чемодан без ручки.

Она по факту оказалась вовсе не тем призом, ради которого стоило бы тратить даже малую долю ресурсов. Более того, издержки на содержание этого «чемодана» становятся просто неразумными.

И Тиллерсон тут, с точки зрения бизнеса, мыслит абсолютно правильно: ему этот неликвид сейчас необходимо продать, причем, желательно, срочно и подороже. А, значит, требуется наиболее правильно его «упаковать» (потенциальная «встреча» Дональда Трампа с Петро Порошенко как раз входит в процесс «упаковки»). И после этого постараться загнать «по спекулятивной цене», обложив разного рода хитрыми условиями, в том числе политическими, единственному возможному «покупателю». То есть, простите, нам с вами: других покупателей на рынке на эту красоту просто нет.

Нет, конечно, есть еще всякие поляки, но их для такой «покупки» придется серьезно кредитовать. Причем не только деньгами, но и военной, например, мощью. Потому что вряд ли Российская Федерация будет спокойно наблюдать за кредитной покупкой Украины Польшей — всем это надо очень четко понимать.

В общем, покупатель понятен, надо продавать. Другое дело, что тут как в анекдоте про одесскую сваху: «Розочку уговорили, осталось уговорить принца Уэльского». Потому как у Москвы есть те самые Минские договоренности, подкрепленные все тем же решением Совбеза ООН. И проблемы «украинского тупика» в этом конкретном случае — совсем не проблемы России.

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Сейчас Москва имеет полное право, сделав лицо кирпичом, настаивать на исполнении «Минска-2» и, запасаясь попкорном, спокойно наблюдать развивающиеся на сопредельной территории процессы деградации. А когда они пройдут окончательную «точку невозврата» — спокойно взять свое безо всякой сделки с Западом.

Ибо Западу в «украинском случае», по большому счету, нечего предложить нам, кроме головной боли. А зачем нам головная боль?