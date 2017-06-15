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Новости Сирии
Курды полностью выбили ИГИЛ из района Синаа в Ракке
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Курды полностью выбили ИГИЛ из района Синаа в Ракке

13:30  15 Июня 2017
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Курды полностью выбили ИГИЛ из района Синаа в Ракке

Ракка, 15 июня. «Сирийские демократические силы» полностью взяли под контроль промышленный район Ракки.

Пресс-служба СДС сообщает, что курдские формирования из состава «Сирийских демократических сил» полностью контролируют промышленный район Синаа в Ракке. В данный момент, сообщает источник, курды наступают на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) в восточном районе Битани.

Ранее сообщалось, что курдское ополчение нашло в освобожденных районах Ракки фабрику по производству взрывчатки и «шахид-мобилей». Курды считают, что боевики «Халифата» не могут завербовать новых террористов-смертников.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #игил #курды #ракка
Алексей Громов
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