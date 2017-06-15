Курды полностью выбили ИГИЛ из района Синаа в Ракке

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Ракка, 15 июня. «Сирийские демократические силы» полностью взяли под контроль промышленный район Ракки.

Пресс-служба СДС сообщает, что курдские формирования из состава «Сирийских демократических сил» полностью контролируют промышленный район Синаа в Ракке. В данный момент, сообщает источник, курды наступают на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) в восточном районе Битани.

SDF полностью взяли под контроль район аль-Сина и вошли в района Битани на востоке города Ракка. pic.twitter.com/hVFLI69usF — Вестник Дамаска (@NovostiDamask) June 15, 2017

Ранее сообщалось, что курдское ополчение нашло в освобожденных районах Ракки фабрику по производству взрывчатки и «шахид-мобилей». Курды считают, что боевики «Халифата» не могут завербовать новых террористов-смертников.

* Организация запрещена на территории РФ.