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Москва, 15 июня. Уход из жизни народного артиста СССР Алексея Баталова стал невосполнимой утратой для культуры России, заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что актер был человеком удивительного таланта и обаяния.

Глава государства также выразил соболезнования родным и близким Баталова. «Отечественная культура понесла тяжелую, невосполнимую утрату. Ушел из жизни великий русский актер и настоящий Мастер, человек удивительного таланта и обаяния», – заявил глава государства.

Он также отметил, что высочайшее профессиональное признание и огромную любовь зрителей Баталову помогли снискать его щедрое дарование и беззаветное служение избранному делу. Кроме того, глава государства отметил истинную интеллигентность и внутреннее достоинство артиста.

Путин добавил, что Баталов оставил богатое творческое наследие, целую плеяду учеников и последователей.

