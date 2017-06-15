Прямая линия с Владимиром Путиным: в России ожидается улучшение экономической ситуации

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В четверг, 15 июля, президент России Владимир Путин уже в 15-й раз проводит ежегодную прямую линию, отвечая на вопросы россиян. Прямая линия традиционно проходит в студии в московском Гостином дворе, ведущие — представитель ВГТРК Татьяна Ремезова и журналист Первого канала Дмитрий Борисов.

Первая часть выступления президента была посвящена экономическим проблемам. По словам Владимира Путина, несмотря на трудности, граждане России вскоре реально почувствуют на себе улучшение экономической ситуации.

Можно ли считать, что экономический кризис в России закончился, спросили ведущие, основываясь на многочисленных присланных вопросах.

«Очень хочется ответить положительно, подать соответствующий сигнал обществу, — отметил Путин, — но мы должны основываться на официальных данных. И эти данные говорят, что рецессия в российской экономике преодолена».

Тем не менее, по словам президента, по сравнению с 2012 годом реальные доходы граждан снизились, и что особенно тревожно, увеличилось число людей с доходами ниже прожиточного минимума. Впрочем, нынешнее снижение несравнимо с тем, что переживала Россия в 1990-е годы, напомнил президент.

Мы должны думать о гражданах, отметил Путин, подчеркнув, что за каждой цифрой стоят живые люди с их проблемами.

При этом президент подчеркнул, что в России сегодня отмечается рост ВВП и промышленного производства.

«Рост ВВП, скромный, 1-3-5%, отмечается на протяжении трех кварталов», — отметил глава государства, указав, какие именно отрасли промышленности и сельского хозяйства пошли в рост, и упомянув о рекордно низкой инфляции.

Тем не менее, напомнили ведущие слова Путина, реальные доходы населения снизились. Когда граждане почувствуют на себе положительные изменения, они спросили президента.

«Планка падения была достаточно серьезная, сразу что-то почувствовать сложно, — отметил Владимир Путин. — Реальная заработная плата начала расти с лета прошлого года, она подросла на 0,7%. Это трудно заметить, но в апреле рост уже составил 2,3-2,4%. Мы выплатили единовременную компенсацию пенсионерам, проиндексировали пенсии неработающим пенсионерам. Работаем над повышением МРОТ. Будем двигаться к тому, чтобы люди посочувствовали реальные изменения», — подчеркнул президент.

С этой оценкой перспектив согласен директор аналитического департамента компании Alpari, независимый финансовый аналитик Александр Разуваев.

«Считается, что рост ВВП в этом году будет примерно в 2%, — отметил финансовый аналитик, — а рост реальных доходов всегда запаздывает. Но реальные доходы будут повышаться, хотя и не слишком значительно».

По словам эксперта, это связано с целым рядом тенденций, которые имеют место в российской экономике.

«Оживление с точки зрения роста зарплаты идет достаточно слабо, — признал собеседник ФАН, — и серьезного перекрытия с точки зрения данного индикатора вряд ли можно ожидать».

Тем не менее, в России можно ожидать оживления покупательского спроса, отметил Разуваев.

«Спрос будет расти за счет снижения процентных ставок за счет кредитования», — отметил эксперт.

При этом, по мнению аналитика, президент правильно отметил, что не стоит подавать людям ложные надежды на то, что ситуация резко улучшится в ближайшее время.

«Надо понимать, что того экономического бума, который у нас был в «нулевые» годы, ожидать, к сожалению, не стоит. Единственное, что может поменять ситуацию, — это рост госрасходов, но вряд ли правительство на это пойдет. Ну и, конечно, возврат цен на нефть к 100 долларов за баррель», — отметил Александр Разуваев.

Напомним, программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» доступна в прямом эфире Первого канала, телеканалов «Россия 1» и «Россия 24». Трансляцию также ведут радиостанции «Радио России», «Маяк» и «Вести FM». На официальном сайте программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) программа идет с сурдопереводом.

Также ведущие российские средства массовой информации, в том числе Федеральное агентство новостей ведут текстовую онлайн-трансляцию программы «Прямая линия с Владимиром Путиным».