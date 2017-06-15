Участники крестного хода в день Иоанна Кронштадтского: Мы всерьез чувствуем его поддержку! ФАН-ТВ

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Этот праздник является не только церковным, но и общегородским, причем в последние три года – официально: есть соответствующее распоряжение правительства. Ведь Иоанн Кронштадтский считается небесным покровителем города на Неве. Проповедник, писатель, социальный и общественный деятель, а для многих – наставник, Иван Сергиев (в миру) оказался не в чести у советской власти. А потому в российской православной церкви его канонизировали лишь спустя 80 лет после смерти (за рубежом, к слову, это произошло на четверть века раньше). Сегодня же день причисления Иоанна Кронштадтского к лику святых для всех православных верующих Северной столицы и округи является большим праздником. По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, во многих храмах совершались богослужения, покровителю города возносились молитвы. Но самым ярким мероприятием стал, конечно, крестный ход, прошедший в Кронштадте от Никольского Морского собора до собора Владимирской иконы Божией Матери. Съемочная группа ФАН-ТВ наблюдала за происходящим.

На Якорной площади собрались сотни людей, приехавшие в Кронштадт со всей Ленинградской области. Городские улицы перекрыли, чтобы массовый крестный ход состоялся без помех и проволочек. До того, как процессия начала движение, священнослужители провели торжественный молебен прямо на улице, перед Никольским Морским собором: при всей своей грандиозности, такое количество прихожан храм бы попросту не вместил. Впрочем, погода благоволила такому формату мероприятия. Основным его организатором выступил благотворительный фонд «Иоанновская семья». С корреспондентом ФАН-ТВ пообщался председатель Совета Фонда Андрей Смирнов.

– Наш благотворительный Фонд объединяет 224 храма, часовен и монастырей, названных его именем в 21-й стране мира, – рассказал он. – И сейчас мы видим, как на наших глазах эта дата становится праздником, которого этот святой достоин. Он небесный покровитель Санкт-Петербурга, мы знаем это опытно. Потому что молитвы, обращенные к нему, не остаются без вознаграждения. Они не остаются безрезультатными. Это, в принципе, самое эффективное средство решения жизненных вопросов, которые, конечно, не относятся к числу «технических». Яркий пример – кронштадтский Морской собор, рядом с которым мы находимся. Каких-то 15 лет назад ничто не предвещало, что здесь будет самый красивый морской храм мира! А сейчас это просто чудо, жемчужина!

То же самое произошло и с собором Владимирской иконы Божией Матери, «возрожденным из руин и пепла», убежден Андрей Смирнов. А начиналось всё, по его мнению, с крестных ходов и молитв самих кронштадтцев. Именно потому маршрут нынешнего хода организаторы проложили через Андреевский сквер, чтобы верующие смогли по пути посетить часовню Тихвинской иконы Божией Матери. Собор, когда-то находившийся на том месте, был разрушен большевиками. Руководители благотворительного фонда надеются, что обращения к святым помогут возродить этот храм.

Многие прихожане, с которыми довелось пообщаться корреспондентам ФАН-ТВ, признались, что всерьез чувствуют поддержку и присутствие небесного покровителя. Кому-то даже довелось всю прожитую жизнь находиться «под его эгидой».

– В нашей семье произошел такой случай, – решил поделиться Александр Бельский, глава Сестрорецка. – При жизни Иоанна Кронштадтского было написано пять картин, одна из которых хранилась у нас дома. Я по молодости не знал ее значения. Но в один чудесный прекрасный день мы были в Кронштадте, в квартире Иоанна Кронштадтского. И батюшка рассказал нам об этих картинах. К тому времени моего отца, который хранил картину, уже не стало, и картина была, к сожалению, утрачена. А ведь оказалось, что я всю жизнь существовал вместе с этим святым. И сегодня – один из главных праздников. Иоанн Кронштадтский жил в Петербурге, это святой, к которому все мы всегда обращаемся с молитвами.

Своей историей поделились с корреспондентами супруги Андрей и Светлана Шретер, пришедшие на Якорную площадь со своими детьми Агафьей, Георгием и Екатериной. Их семья тоже во многом связана с именем покровителя.

– Для нас праздник семейный! Наш батюшка-духовник служит в монастыре Иоанна Кронштадтского на Карповке. Мы и поженились там, там нас благословили. Иоанна Кронштадтского мы считаем своим покровителем, каждый год участвуем в крестном ходу.

Отметим, что шествие получилось очень масштабным: в крестный ход отправились не только прихожане, бывшие на службе у Морского храма, но и множество горожан, присоединившихся к колонне в процессе ее движения.

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