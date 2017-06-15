Финские пограничники задержали набитую нелегалами российскую яхту

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Хельсинки, 15 июня. Российская яхта задержана финскими пограничниками. На борту судна, помимо команды из трех человек, были обнаружены 17 пассажиров, которые пытались незаконно въехать в Финляндию.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя группы, которая занимается расследованием этого дела, Яна Сунделла. По его словам, яхта прибыла в Финляндию через Сайменский канал. Произошло это еще 6 июня.

Задержали и экипаж, члены которого являются гражданами России, и пассажиров. Судно конфисковали, устанавливают личности нелегалов.

Нарушителям может грозить до шести лет лишения свободы.