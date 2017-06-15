Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Финские пограничники задержали набитую нелегалами российскую яхту
Triangle Created with Sketch.

Финские пограничники задержали набитую нелегалами российскую яхту

13:14  15 Июня 2017
402

Финские пограничники задержали набитую нелегалами российскую яхту

Хельсинки, 15 июня. Российская яхта задержана финскими пограничниками. На борту судна, помимо команды из трех человек, были обнаружены 17 пассажиров, которые пытались незаконно въехать в Финляндию.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя группы, которая занимается расследованием этого дела, Яна Сунделла. По его словам, яхта прибыла в Финляндию через Сайменский канал. Произошло это еще 6 июня.

Задержали и экипаж, члены которого являются гражданами России, и пассажиров. Судно конфисковали, устанавливают личности нелегалов.

Нарушителям может грозить до шести лет лишения свободы. 

#сунделл
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть