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Минск, 15 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад оказывает беспрецедентное давление в связи с предстоящими совместными российско-белорусскими учениями.

Военные ведомства РФ и Белоруссии пришли к соглашению о проведении совместных учений «Запад-2017» в период с 14 по 20 сентября. Минобороны Литвы заявило об угрозе национальной безопасности, которую представляют данные учения.

Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности стран ОДКБ отметил, что со стороны западных стран идет «странное» и «жуткое» давление на Белоруссию, при этом страну в чем то упрекают. Глава Республики Беларусь подчеркнул, что белорусско-российская группировка войск действует, как одно целое, при этом страна опирается на исторический опыт, в частности, Великой Отечественной войны.