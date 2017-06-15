Киселев об отказе суда ЕС снять с него санкции: Ничего другого не ожидал
Москва, 15 июня. Отказ суда ЕС снять санкции с генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева не удивил его. По его словам, такое решение было вполне ожидаемым.
«Ничего другого и не ожидал, поскольку действующая в ЕС судебная процедура лишает права на защиту», — цитирует его РИА Новости.
Киселев подчеркнул, что введение санкций против журналистов можно считать ограничением свободы слова, что является позором для Евросоюза.
Напомним, гендиректор «России сегодня» попал в черный список ЕС более трех лет назад. Евросоюз посчитал его персоной, угрожающей украинскому суверенитету, и запретил въезд в страны-члены Союза.
В марте прошлого года он подал иск в Европейский суд. Сегодня в Люксембурге санкции посчитали обоснованными и приняли решение оставить их в силе.