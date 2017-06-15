Киселев об отказе суда ЕС снять с него санкции: Ничего другого не ожидал

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Москва, 15 июня. Отказ суда ЕС снять санкции с генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева не удивил его. По его словам, такое решение было вполне ожидаемым.

«Ничего другого и не ожидал, поскольку действующая в ЕС судебная процедура лишает права на защиту», — цитирует его РИА Новости.

Киселев подчеркнул, что введение санкций против журналистов можно считать ограничением свободы слова, что является позором для Евросоюза.

Напомним, гендиректор «России сегодня» попал в черный список ЕС более трех лет назад. Евросоюз посчитал его персоной, угрожающей украинскому суверенитету, и запретил въезд в страны-члены Союза.

В марте прошлого года он подал иск в Европейский суд. Сегодня в Люксембурге санкции посчитали обоснованными и приняли решение оставить их в силе.