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Происшествия
Тело юной жертвы пластической операции перевезут из Москвы на родину
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Тело юной жертвы пластической операции перевезут из Москвы на родину

15:44  15 Июня 2017
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Тело юной жертвы пластической операции перевезут из Москвы на родину

Москва, 15 июня. Семнадцатилетнюю Катю Б., скончавшуюся по время пластической операции в одной из московских клиник, похоронят на родине.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, сейчас решается вопрос транспортировки тела, похоронами девочки займется ее мать Надежда Б.

Напомним, по факту смерти девушки было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требований безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека». Известно, что пациентка частной медклиники на Мичуринском проспекте выполняла операцию по устранению травм лица.

Катерина Михайлиди
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