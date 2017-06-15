По факту пропажи семьи в реке на Чукотке возбуждено дело

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Москва, 15 июня. По факту исчезновения семьи на Чукотке возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Как стало известно Федеральному агентству новостей, лодкой управлял 30-летний мужчина, не имевший прав на управление маломерным судном.

Семья из шести человек пропала на реке Малый Анюй, после того как лодка, в которой находились люди, перевернулась. Выплыть на берег удалось лишь 31-летней женщине и ее двухлетней дочери.

Ранее ФАН публиковал список пропавших на Чукотке.