В Избранное

Скопировать

Прага, 15 июня. Представитель руководства Всемирного совета мира Милан Крича считает, что США и их союзники создали «Исламское государство»* для достижения своих политических целей.

В интервью чешским СМИ Милан Крича отметил, что НАТО является не только инструментом агрессивной политики Соединенных Штатов, но и одной из самых наиопаснейших организаций в мире. Именно США и НАТО создали «Исламское государство» (террористическая группировка запрещена в России) для достижения своих целей. Представитель Совета подчеркнул, что НАТО несет ответственность за вмешательства, интервенции и террор во многих странах по всему миру.

Крича считает, что в мире назрела необходимость роспуска НАТО, что послужит установлению глобальной стабильности во многих регионах.

* Организация запрещена на территории РФ.