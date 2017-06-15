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Происшествия
Юная москвичка скончалась во время пластической операции
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Юная москвичка скончалась во время пластической операции

12:40  15 Июня 2017
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Юная москвичка скончалась во время пластической операции

Москва, 15 июня. Смерть 17-летней девушки во время пластической операции в одной из московских клиник заинтересовала следователей. Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требований безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека».

По данным следствия, вечером 13 июня девушка находилась в частной медклинике на Мичуринском проспекте. Смерть настигла ее прямо на операционном столе. Предварительно установлено, что сотрудники клиники выполняли операцию по устранению последствий внутриутробных травм лица.

Сейчас в клинике проходят обыски совместно с сотрудниками столичной полиции. Изымаются предметы и документы, которые могут иметь значение при расследовании. Для установления точной причины смерти несовершеннолетней будет назначена судмедэкспертиза.

Алексей Громов
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