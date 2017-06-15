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Происшествия
Супруга премьер-министра Лесото застрелена в день инаугурации мужа
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Супруга премьер-министра Лесото застрелена в день инаугурации мужа

12:33  15 Июня 2017
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Супруга премьер-министра Лесото застрелена в день инаугурации мужа

Масеру, 15 июня. Липолело Табане, жена премьер-министра Лесото Тома Табане, стала жертвой неизвестного. 58-летняя женщина была застрелена спустя несколько часов после того, как ее супруг официально вступил в должность премьера. Вместе со своей подругой она возвращалась домой в Масеру.

Как сообщают СМИ со ссылкой на источники в полиции, преступник открыл по женщинам огонь, жена премьера скончалась на месте, ее приятельница доставлена в больницу.

Представители правоохранительных органов Лисото пока не могут назвать мотивы для нападения. Идет расследование, ищут виновного.

Добавим, что Липолело и Том Табане уже пять лет не живут вместе. Пять лет назад супруги подали на развод, но брак официально так и не был расторгнут.

#табане
Кира Мирова
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