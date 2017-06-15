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Санкт-Петербург, 15 июня. Петербургский эрмитажный кот Ахилл стал талисманом соревнований Кубка конфедераций FIFA 2017 года в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

На каждом крупном спортивном мероприятии по традиции есть животное-оракул, которое предсказывает исход матчей. В Петербурге таким живым талисманом стал белоснежный кот Ахилл, охранник эрмитажной коллекции.

«Отличительной чертой Петербурга является Эрмитаж, ничего подобного в других городах нет, — напомнил заместитель директора Эрмитажа Алексей Богданов. — Но Эрмитаж очень многогранен, и одна из его граней — это коты».

В эрмитажных подвалах со времен императрицы Елизаветы Петровны живут коты, которые отпугивают крыс и мышей от бесценных коллекций. Сейчас их около 50, и они уже стали героями календарей, постеров и символами музея.

Для Кубка конфедераций сотрудники Эрмитажа выбрали самого стрессоустойчивого и глухого кота Ахилла. Он родился в музее 1, 5 года назад, а на пресс-конференции появился с подбитым в боях глазом.

В Висячем садике Эрмитажа оборудуют «место работы» кота-оракула, рассказала пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен. Ахилл будет выбирать корм из двух мисок с цветными флагами команд и так предсказывать результат матча.

Живой символ соревнований выбрали комитет по развитию туризма Петербурга совместно с издательским домом «Спорт День за Днем» и Государственным Эрмитажем.

Напомним, первый матч Кубка сборная Россия проведет в Санкт-Петербурге в субботу 17 июня. Российским футболистам предстоит сыграть с Новой Зеландией. За тем, какую миску выберет эрмитажный кот Ахилл, можно будет следить по организованной в Эрмитаже трансляции. Первая процедура предсказания пройдет в 10.00 перед матчем сборной России.