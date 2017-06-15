ФАН публикует список людей, пропавших в реке на Чукотке

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Санкт-Петербург, 15 июня. Федеральное агентство новостей публикует список людей, пропавших в реке на Чукотке.

Семья из шести человек отправилась на лодке, которой управлял еще один местный житель, из с. Островное в село Кепервеем Билибинского муниципального района Чукотского АО.

Пройдя 2 километра вверх по течению реки Малый Анюй, лодка перевернулась. Выплыть на берег удалось 31-летней женщине Айсано К. с двухлетней дочерью Евой на руках. Ее муж 29-летний Иван К., 8-летний сын Ренат и опекаемые дети Дмитрий Л 2001 г.р. и Альбина Л. 2009 г.р. и владелец лодки Николай Б. 1986 г.р. числятся пропавшими без вести.

В данный момент их ищут спасатели МЧС, волонтеры из местных жителей. На месте находятся первый заместитель Губернатора Чукотского автономного округа — председатель КЧС Леонид Николаев, начальник Главного управления МЧС России по Чукотскому автономному округу Руслан Назаров и сотрудники правоохранительных органов. Поиски будут продолжаться и ночью, условия полярного лета позволяют их не прерывать.