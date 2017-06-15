Кержаков: России на Кубке конфедераций нужно бороться за выход из группы

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Санкт-Петербург, 15 июня. Футболист Александр Кержаков, ставший накануне мировых соревнований официальным послом Кубка конфедераций и ЧМ по футболу, предсказал итог первого матча сборной России.

«Нам совершенно точно поможет то, что это проходит в нашей стране, в Санкт-Петербурге», — считает футболист. По его мнению, в первом матче российская сборная вполне может обыграть противников из сборной Новой Зеландии, а вот далее, в битвах с португальцами и мексиканцами придется уже бороться за выход из группы.

Вместе с Кержаковым исход первого матча, который состоится в Петербурге в субботу 17 июня, предскажет белоснежный кот-оракул Ахилл: его выбрали в качестве талисмана предстоящих игр. Он будет выбирать миску с кормом около флагов той или иной команды и так предсказывать результат матча. На открытии пресс-центра соревнований в Петербурге Кержаков рвди фотографии даже взял кота на руки, хотя и признался журналистам, что слабо верит в такие предсказания.