Хмеймим: самолеты коалиции регулярно заходят в воздушное пространство авиабазы ВКС РФ

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Хмеймим, 15 июня. В командовании ВКС РФ заявили, что самолеты международной коалиции во главе с США периодически заходят в воздушное пространство российской авиабазы в Сирии.

Заместитель командующего ВКС РФ Виктор Гуменный отметил, что российская авиабаза надежно защищена зенитными ракетными системами С-400 «Триумф». Летчики коалиции, совершая полеты в подконтрольной ВКС РФ зоне и понимая, что их самолеты сопровождаются российскими системами ПВО, сразу разворачиваются и уходят из зоны поражения.

Представитель ВКС РФ подчеркнул, что по заключенной договоренности радиус поражения систем «Триумф» ограничен 60-километровой зоной вокруг базы «Хмеймим». С-400 способны поражать воздушные цели на расстоянии до 400 километров.