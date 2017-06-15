Путин похвалил Порошенко за знание русской классики

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Москва, 15 июня. Российский лидер Владимир Путин в ходе традиционной прямой линии похвалил главу Украины Петра Порошенко за знание русской классики.

По словам Путина, это хорошо, что Порошенко знает стихи Михаила Лермонтова.

Напомним, накануне украинский президент «отпраздновал» введение безвизового режима с Европейским союзом, процитировав четверостишье «Прощай, немытая Россия».

Путин порекомендовал Порошенко сначала закрыть банковские счета в офшорных зонах, прежде чем стремиться в Европу.

Он также отметил, процитировав украинского поэта Тараса Шевченко, что Украина «доборолась уже до самого края и хуже ляхов распинают ее собственные дети».