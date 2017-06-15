Где деньги: Путин ждет от главы Ставрополья отчет о помощи пострадавшим от наводнения

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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии с жителями страны поинтересовался у губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова о распределении бюджетных средств, выделенных для помощи пострадавших от майского наводнения.

Президенту в ходе телемоста показали дом одной из пострадавших от наводнения жительниц села Краснокумское в Ставрополье. Женщина рассказала, что ей не оказали никакой поддержки. Кроме того, для возмещения ущерба ей необходимо собрать справки, что нанесет урон семейному бюджету в 15 тысяч рублей. Эта сумма для ее семьи очень существенная, так как у них трое детей.

«Очень странно», — удивился президент.

Он пояснил, что необходимые средства были выделены региону после майского наводнения.

«Где деньги?» — задал президент вопрос своему тезке — губернатору края.

Путин выразил надежду, что Владимиров уже вечером посетит пострадавшую, и ее проблема будет в ближайшее время решена.