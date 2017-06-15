Стоп-барьер для Навального: зачем блогер игнорирует законы РФ и обманывает сторонников

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Глава Центрального избирательного комитета (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что Алексей Навальный не сможет баллотироваться в президенты страны из-за судимости. С точки зрения закона все точки над i уже давно расставлены, но блогер продолжает убеждать своих сторонников, что он будет участвовать в выборах. Зачем? Чего он добивается и на что рассчитывает? Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался на эту тему с экспертами.

Действительно, Навальный и представители его штабов продолжают собирать подписи за выдвижение в президенты. Такая деятельность выглядит странной — учитывая, что он имеет условный срок на пять лет за организацию хищения имущества госпредприятия «Кировлес». У Навального есть и второй условный срок — три с половиной года по делу «Ив Роше». Этих пунктов вполне достаточно, чтобы оставить политическую карьеру, и, к примеру, уехать в лес и всю жизнь рубить там дрова. Но Навальный о дауншифтинге не задумывается, а продолжает грезить выборами. И ищет юридические лазейки.

Федеральные законы запрещают баллотироваться в президенты людям, у которых есть судимость по тяжкой статье (срок наказания больше пяти лет). Даже если она снята или погашена, должно пройти 10 лет. Часть 4 статьи 160 УК, по которой осудили Навального (присвоение или растрата), относится к категории тяжких. При этом, согласно Конституции РФ, президентом не могут стать граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы.

Конституция превалирует над федеральными законами, то есть теоретически Навальный сохраняет возможность баллотироваться — срок-то у него условный. Но все дело в том, что Конституционный суд уже выпустил свое постановление: власти имеют право ограничивать право на избрание для дополнительных категорий людей. Так они защищают права и свободы человека, другие демократические ценности. Судимость является одним из таких стоп-барьеров для любого кандидата в президенты.

«Как можно говорить о шансах Навального? Это же не казино. Есть закон, и с самого начала было ясно, что Навальному ничего на выборах не светит. Его цели — дискредитация выборов, срыв явки среди своих сторонников. Навальный будет призывать не ходить на выборы, и в этом смысле он выполняет заказ Запада», — комментирует для ФАН политтехнолог Олег Матвейчев.

Понятно, что Навальный может снова обратиться в ЕСПЧ, и там, не исключено, примут его сторону. Но этот суд долго рассматривает дела — иногда несколько лет, а выборы президента уже в следующем году. Подать документы в ЦИК нужно минимум за 45 дней до дня голосования.

«Целей у Навального несколько. Задача-максимум — угрожать власти ростом напряженности, бунтами и добиться, чтобы Навального, в конце концов, зарегистрировали в качестве кандидата в президенты», — считает политолог Сергей Марков.

Выборы президента России намечены на 11 марта 2018 года. О намерении баллотироваться на пост главы государства заявили, например, Владимир Жириновский, Григорий Явлинский и Сергей Полонский.

«Вероятно, Навальный видит себя политическим лидером, который способен пройти всю дистанцию до выборов. Но всем понятно, что он выполняет западный заказ по разрушению легитимности существующей власти и политической системы. В системе выборов ему нет места, Навальный был трижды судим, все время получал условные сроки, что является явным нарушением российских законов. Власть немного идет ему навстречу, чтобы не создавать образ жертвы», — высказывает мнение эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Владимир Киреев.

По его словам, Навальный пытается вывести людей на улицы, устроить массовые беспорядки, создать образ врага в лице власти для наших.